Verkehrszeichen umgefahren

In der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, ist in der Linsengrabenstraße in Baiersdorf ein Verkehrszeichen am Großparkplatz umgefahren worden. Hierdurch wurde unter anderem der daran befestigte Mülleimer zerquetscht. Der Unfallfahrer kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung und fuhr davon. Die Unfallspuren lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Lastwagen oder Bus handelt. Hinweise können an die Polizei Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 gegeben werden. pol