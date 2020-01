Verkehrszeichen umgefahren

An der Einmündung in die Redwitzer Straße wurde die Trägerstange des Verkehrsschildes der dortigen Tonnagebeschränkung umgeknickt. Einer Anwohnerin war dies aufgefallen. Der Schaden dürfte etwa 200 Euro betragen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol