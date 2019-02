Verkehrszeichen umgefahren

Am Samstagvormittag kam am alten Bahnübergang kurz vor Römershag ein 19-jähriger Autofahrer bei nasser Fahrbahn ins Schleudern. Er hatte abbremsen müssen und dabei in der S-Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er schlidderte nach links und kam knapp neben dem neuen Radweg zum Stehen. Dabei fuhr er ein Schild um. Es entstanden rund 1000 Euro Schaden am Pkw und rund 150 Euro am Schild. pol