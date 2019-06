Litzendorf vor 17 Stunden

Verkehrszeichen beschädigt

In der Nacht zum Samstag fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Pkw über eine Verkehrsinsel in der Hauptstraße in Litzendorf. Hierbei beschädigte sie ein Verkehrszeichen und vom Fahrzeug lief Öl auf die Fahrb...