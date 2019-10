Verkehrszeichen als Mitbringsel

Einer Polizeistreife ist am Donnerstag, um 0.03 Uhr an der Bushaltestelle An der Schütt ein junger Mann aufgefallen, der ein Verkehrszeichen in der Hand hielt. Auf Nachfrage gab er an, dass er dieses in Erlangen an einer Haltestelle gefunden hätte. Dann sei er auf die Idee gekommen, es mitzunehmen. Das Verkehrszeichen wurde durch die Polizei formlos sichergestellt und entsprechend weitergeleitet. Da man Verkehrszeichen nicht einfach entfernt und mitnimmt, erwartet den jungen Mann nun eine entsprechende Anzeige.