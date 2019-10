Vermutlich ein blauer Toyota Yaris hat zwischen Montag, 23. und Freitag, 27. September gegen 4 Uhr das Verkehrszeichen "Radfahrer kreuzen" an der B 286 am ehemaligen Bahnübergang bei Römershag umgefahren. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich an der Stoßstange beschädigt sein, so die Polizei Bad Brückenau. Hinweise werden unter Tel. 09741/6060 entgegengenommen. pol