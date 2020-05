Verkehrswacht macht bildgewaltig mobil gegen Raser

Die Sonne lacht, Vatertag und langes Pfingstwochenende stehen vor der Tür: Auch in Zeiten von Corona freuen sich Motorradfreunde und Autobesitzer auf Spritztouren und Ausflüge ins Grüne.

Doch damit es bei aller Freude nicht zu schweren Unfallfolgen durch überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit kommt, macht die Kreisverkehrswacht Kronach mit einer Plakataktion auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam. Denn laut einer repräsentativen Umfrage geben zwei von drei Autofahrern nach Angaben der Kreisverkehrswacht zu, sich häufig oder hin und wieder nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten (61 Prozent) oder den nötigen Sicherheitsabstand nicht einzuhalten (36 Prozent).

Plädoyer für entspanntes Fahren

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist jedoch nach wie vor die Hauptunfallursache für tödliche Verkehrsunfälle, so die Verkehrshüter. Bei Tempo 80 kommt ein PKW nach Einleitung einer Gefahrenbremsung auf trockener Fahrbahn nach rund 57,5 Metern zum Stehen. Gleichzeitig hat die Mehrheit der deutschen Autofahrer laut den Erhebungen "sehr geringe" oder "eher geringe Angst", in einen Unfall mit schweren gesundheitlichen Folgen oder in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt zu werden.

Die Kreisverkehrswacht Kronach wendet sich daher mit einem Appell an die Verkehrsteilnehmer, sich nicht rücksichtslos zu verhalten, sondern stets Um- und Vorsicht walten zu lassen. red