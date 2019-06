Verkehrswacht gewinnt Preis

Die Kreisverkehrswacht Kronach heimste für ein deutschlandweit einmaliges Projekt den ersten Preis ein und nahm in Bremen die Urkunde und das Preisgeld von 1500 Euro entgegen. "Wenn Schüler zu Smombies werden" - unter dieser provokanten Überschrift hatte sich die Kreisverkehrswacht an einem Wettbewerb der Deutschen Verkehrswacht vor knapp einem Jahr beteiligt.

Viele Smartphone-Nutzer trotten auf dem Schulweg verantwortungsbewussten Kindern hinterher. Genau dagegen hatten sich die Aktionstage der Kreisverkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt des Landkreises sowie den Polizei-Inspektionen Kronach und Ludwigsstadt gewandt.

Rund 130 Viertklässler aus der Lucas-Cranach-Grundschule und der Grundschule Stockheim nahmen an der Auftaktveranstaltung in Reitsch teil. Weitere gut 250 Grundschüler aus Windheim, Wilhelmsthal, Mitwitz, Teuschnitz, Pressig, Ludwigsstadt, Marktrodach, Küps, Wallenfels, Nordhalben und Tettau nahmen an dem Vorbild-Projekt teil. Beeindruckt waren die Juroren von der Idee, alle zehnjährigen Kinder mit dieser Thematik zu konfrontieren eh