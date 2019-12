Verkehrsunfallflucht - Zeugin gesucht

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag um 11.20 Uhr, wie ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Böhmerwaldstraße beim Ausparken einen geparkten VW Golf anfuhr und ihn beschädigte. Der 92-jährige Verursacher wurde von einer anderen bislang unbekannten Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht. Er sah sich den Schaden an und entfernte sich dann unerlaubt. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei Höchstadt bittet die unbekannte Zeugin, sich mit der Dienststelle unter 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol