Verkehrsunfallflucht nach Schwindelanfall

Als eine 24-jährige Autofahrerin am Dienstagabend auf der Staatsstraße von Heiligenstadt in Richtung Unterleinleiter unterwegs war, hat sie während der Fahrt plötzlich Schwindelanfälle. Dabei geriet ihr Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Golf. Nachfolgende Autofahrer mussten abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Unfallverursacherin fuhr ungeniert weiter und konnte letztendlich erst in Ebermannstadt von einer beherzt nachfahrenden Autofahrerin gestoppt werden. Der Einfluss berauschender Mittel war bei der jungen Frau nicht festzustellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Verdacht auf Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Der Sachschaden beträgt 2500 Euro.