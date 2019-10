Verkehrsunfallflucht mit 1000 Euro Sachsachen

Am Mittwoch zwischen 5.25 und 14.30 Uhr ist auf dem Beschäftigtenparkplatz des Beka-Werkes in Wannberg bei Pottenstein ein dunkelblauer Audi A4 angefahren worden. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in der Parklücke mit der Front in Richtung Werkhalle. Der unbekannte Täter beschädigte den Audi an der linken Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein helles, möglicherweise silbernes Auto.