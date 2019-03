Verkehrsunfall zwischen Transporter und Roller

Auf der Umleitungsstrecke über den Talweg in Münnerstadt war am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Fahrer eines Transporters unterwegs. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite wollte er einem entgegenkommenden Fahrzeug das Vorbeifahren ermöglichen und rangierte wenige Meter rückwärts. Er übersah den hinter ihm befindlichen 36-jährigen Rollerfahrer, es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß stürzte der Roller-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen am Fuß zu. Der Schaden beläuft sich auf circa 850 Euro, schätzt die Polizei. pol