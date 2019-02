Verkehrsunfall mit verletzter Person

Auf dem Parkplatz vor der VR-Bank in Kronach kam es am frühen Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Parklücke ausparken und übersah dabei das Auto eines 46-jährigen Mannes, der gerade in eine Parklücke einfahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Das Fahrzeug des Mannes wurde seitlich angefahren, so dass der Kopf des Geschädigten gegen die Seitenscheibe schlug. Dabei wurde der Mann nicht unerheblich verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein mittelgroßer Schaden im vierstelligen Bereich.