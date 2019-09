Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Dienstag gegen 14 Uhr im Stadtgebiet. Ein Linienbusfahrer wollte von der Ringstraße nach links in die Ohmstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Ringstraße aus der Ohmstraße kommend passieren wollte. Ob der Busfahrer zu weit nach links kam oder der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit in die Kreuzung rollte, konnte nicht geklärt werden.