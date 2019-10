Verkehrsunfall mit Pedelec

Am Montag ist es auf der Forther Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Ein 81-jähriger Mann aus der Gemeinde Eckental fuhr mit seinem Pedelec auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Forther Hauptstraße auf der südlichen Seite Richtung Eschenau. Auf Höhe der VR-Bank wollte eine 35-jährige Frau aus Eckental aus dem Parkplatz in die Hauptstraße fahren. Sie übersah dabei den Zweiradfahrer und streifte diesen am Hinterrad. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht am Knie verletzt. Er kam vorsorglich mit dem Roten Kreuz in die Chirurgie nach Erlangen. Am Pedelec und Auto entstanden geringer Sachschaden. pol