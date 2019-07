Ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Dienstag um 18.40 Uhr die B 173 in Richtung Kronach. An der Kreuzung zur Abzweigung nach Obristfeld bemerkte er die Ampel, welche Rotlicht zeigte, zu spät. Daraufhin zog er mit seinem Fahrzeug nach rechts, um dem bereits an der Ampel stehenden Auto nicht aufzufahren. Hierbei überfuhr der Hyundai-Fahrer zwei Verkehrsinseln und blieb in der folgenden Leitplanke stehen.