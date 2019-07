Verkehrsunfall mit 15 000 Euro Schaden

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug, bei dem ein Sachschaden von circa 15 000 Euro entstand, ereignete sich am Montagnachmittag auf der B 173. Eine 70-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A4 von Erlabrück kommend in Richtung Wallenfels. Als sie einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte, bemerkte sie den entgegenkommenden Sattelzug zu spät. Dieser wich auf die Gegenfahrbahn aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Pkw touchierte die Beifahrerseite des Sattelzugs und geriet daraufhin nach links in den Straßengraben. Die beiden Insassen des Audi wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in die Frankenwaldklinik Kronach gebracht. Während der Pkw stark an der Fahrzeugfront beschädigt war und abgeschleppt werden musste, konnte der Sattelzug zur Seite gefahren werden, so dass die zeitweise gesperrte Fahrbahn wieder frei war.