Verkehrsunfall mit 10 000 Euro Schaden

Am Dienstag ist es gegen 15.50 Uhr zwischen Baiersdorf und Röttenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) an der Abzweigung nach Kleinseebach zu einem Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro gekommen. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte aus Kleinseebach kommend nach links abbiegen und in

Richtung Röttenbach weiterfahren. Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto aus

Röttenbach kommend auf der Kreisstraße ERH 5. Die Autofahrerin missachtete das für sie geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Wagen des 37-Jährigen zusammen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die

Fahrerin erwartet eine Bußgeldanzeige.