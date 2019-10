Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

Auf der Kreisstraße CO 11 hat sich am frühen Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 75-jährige Frau war mit ihrem Mercedes von Neustadt in Richtung Sonnefeld unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung. In dem Waldstück zwischen Blumenrod und Kleingarnstadt kam die Mercedes-Fahrerin mit ihrem Wagen wegen der schlechten Witterungs- und Sichtverhältnisse auf die Gegenfahrbahn. Der BMW-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr abwenden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurde sehr stark beschädigt und mussten deshalb abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol