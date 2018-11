Verkehrsunfall endet tödlich für 76-Jährigen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße bei Reichmannsdorf verstarb am Samstag ein älterer Fahrzeugführer im Krankenhaus.

Gegen 13 Uhr fuhr der 76-Jährige mit seinem Mitsubishi die Staatsstraße von Reichmannsdorf in Richtung Burgebrach. In einem Waldstück kam er laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf der geraden Strecke alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Unfall und leisteten Erste Hilfe. Der verständigte Rettungsdienst barg den Schwerverletzten aus dem Mitsubishi. Ein Notarzt übernahm die ärztliche Versorgung vor Ort.

Im Krankenhaus gestorben

Nach dem Transport in ein Krankenhaus, verstarb der aus dem Landkreis Bamberg stammende Mann an den Unfallfolgen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land bei der Klärung der Unfallursache. Die Staatsstraße war am Samstagnachmittag für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kurzzeitig gesperrt.

Zur Unterstützung bei der Verkehrsregelung und Unfallaufnahme waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Treppendorf vor Ort. Die Polizisten stellten das Unfallfahrzeug sicher. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.