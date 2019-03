Herzogenaurach vor 15 Stunden

Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Am Freitag gegen 16.35 Uhr, kam es in Herzogenaurach am Kreisverkehr bei der Bamberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Opel Corsa befuhr die Bamberger Straße in südlicher Richtung. Im Kreis...