Verkehrsüberwachung ist ein Thema

Die nächste Marktgemeinderatsitzung in Marktrodach findet am kommenden Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Feuerwehrzentralhaus, Hirtenwiesen 4, statt. Dabei geht es unter anderem um die Ausweisung eines Baugebietes "Am Steinbruch", die Erneuerung des Hirtenstegs im Gemeindeteil Unterrodach und die Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung in Marktrodach. red