Verkehrsspiegel mithilfe einer Flex entfernt

Ein Verkehrsspiegel ist eigentlich eine nützliche Sache im Straßenverkehr . Dies hinderte einen Unbekannten nicht daran, den Spiegel in der Bergheimstraße in Weißenbrunn vorm Wald mitsamt dem Standrohr abzuflexen und abzutransportieren. Mitarbeiter des Bauhofes stellten das Fehlen der circa 700 Euro teuren Verkehrseinrichtung am Montagvormittag fest. Hinweise auf den Verbleib des Spiegels oder auf den unbekannten Dieb erbittet die Polizeiinspektion Neustadt.