Die Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen lädt am morgigen Freitag, 7. Juni, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Forstdienststelle Steinwiesen, alle interessierten Waldbesitzer zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema "Verkehrssicherung im Privatwald" ein. Dabei wird speziell auf den Bereich der Staatsstraße 2207 zwischen Erlabrück und Steinwiesen eingegangen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist um 17 Uhr der Parkplatz am Schwimmbad Steinwiesen. red