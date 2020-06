Verkehrsschild mit 1,16 Promille umgefahren

In der Nacht zum Donnerstag kam ein Fahrzeugführer aus Hessen in der Krappenrother Straße von der Fahrbahn ab und fuhr ein Verkehrszeichen um. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Fahrzeuglenker konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife angehalten werden. Dabei zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme war die Folge. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Auf den 30-jährigen Hessen wartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.