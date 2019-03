Verkehrsschild leicht verbogen

Am Sonntagmittag teilte ein 35-jähriger Autofahrer der Polizei mit, dass er beim Rangieren in der Bachgasse möglicherweise an einem Verkehrsschild hängen geblieben ist. Das Schild war tatsächlich leicht verbogen, der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro, so die Polizei. Am Auto des Verursachers entstand kein Schaden. pol