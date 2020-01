Hammelburg vor 18 Stunden

Verkehrsschild am Kreisverkehr beschädigt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 16 Uhr in der Kissinger Straße in Hammelburg ereignet. Ein 26-Jähriger touchierte laut Polizei mit seinem Kleinwagen beim Einfahren in den Kreisverkehr die...