Verkehrsrowdy gefährdet und beleidigt Kontrahenten

Am Samstag kurz nach 19.30 Uhr wurde die Höchstadter Polizei über einen Verkehrsrowdy auf der Bundesstraße 470 informiert.

Der Fahrer eines Audi aus Hemhofen sei auf der Bundesstraße unterwegs gewesen und hätte hierbei den Anzeigeerstatter mehrfach in dessen Fahrverhalten beeinflusst, da er nach Aussage des Geschädigten mal bewusst langsam und dann wieder schnell fuhr. Als der Klageführer dann überholen wollte, beschleunigte der Audi-Fahrer wieder, was letztlich beinahe zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr geführt hätte. Rechtzeitig konnte der Fahrzeugführer wieder hinter dem Verkehrsrowdy einscheren und so einen Zusammenstoß vermeiden, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Es folgen mehrere Anzeigen

Als beide in Richtung Adelsdorf fuhren, konnte der Geschädigte den Audifahrer anhalten und zur Rede stellen. Dabei beleidigte dieser noch den Anzeigeerstatter mit einem derben Spruch. Dem Rowdy werden nun einige Anzeigen treffen. Inwieweit das Verhalten fahrerlaubnis-rechtliche Konsequenzen hat, wird derzeit geprüft. pol