Verkehrsrowdy fährt auf Fußgänger zu

Ein seit Längerem schwelender Streit zwischen einem 26-Jährigen und einem 21-Jährigen eskalierte am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in der Würzburger Straße. Der Ältere war mit seinem Auto unterwegs. Als er den Jüngeren auf der Straße laufen sah, fuhr er mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgänger zu und bremste erst unmittelbar vor ihm abrupt ab. Der Passant sah sich dennoch dazu gezwungen, zur Seite zu springen, um einen Anstoß aus dem Weg zu gehen. Der Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug und drohte ihm Schläge an. Ein Mitfahrer konnte ihn schließlich von der bevorstehenden Körperverletzung abhalten. Die Polizei Neustadt hat nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Bedrohung gegen den Verkehrsrowdy eingeleitet.