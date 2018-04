Verkehrsregelung zur Motorrad-Sternfahrt

Zur Motorradsternfahrt am Wochenende sind einige verkehrsregelnde Maßnahmen und Absperrungen notwendig. Für Samstag und Sonntag gilt: Die Motorradfahrer werden über die B 85 und die B 289 zur Abfahrt Kauernburg geleitet. Über die Hofer Straße und die Blaich geht es in die Albert-Ruckdeschel-Straße zum zentralen Treffpunkt der Biker für den Korso. Anlässlich des Korsos werden die betroffenen Straßen der Innenstadt in der Zeit von 11.45 Uhr bis circa 13.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ab 12 Uhr wird sich der Konvoi mit Polizeibegleitung in Richtung Innenstadt in Bewegung setzen. Die Route führt über die Albert-Ruckdeschel-Straße, Reichelstraße, EKU-Straße, Hans-Hacker-Straße, Heinrich-von-Stephan-Straße, Kronacher Straße, Sutte, Webergasse, Klostergasse, Buchbindergasse, Marktplatz, Spitalgasse, Sutte, Heinrich-von-Stephan-Straße, Hans-Hacker-Straße in die Hardenbergstraße zum Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße. Die Lichtenfelser Straße ist am gesamten Wochenende vollständig gesperrt. Die Parkplätze im dortigen Umfeld werden für die Motorräder reserviert. Die Anfahrt des ZOB durch den Omnisbusverkehr Franken am Sonntag um 12.10 Uhr kann leider nicht erfolgen. Die Linie beginnt für diese Fahrt in der Pestalozzistraße (Stadtpark) zum üblichen Zeitpunkt um 12.12 Uhr. red