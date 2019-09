Verkehrspuppe mahnt Autofahrer zur Vorsicht

Am heutigen Mittwoch wird um 16 Uhr auf dem Parkplatz an der Schule in Unnersdorf wieder eine riesige Strohpuppe aufgestellt. Sie stellt einen Erstklässler mit einer großen Schultüte dar. Die Puppe mahnt die Verkehrsteilnehmer "Achtung, Schulanfang - Schulkinder unterwegs - Fuß vom Gas". Nach dem Aufstellen der Puppe wird in diesem Bereich deutlich langsamer gefahren, wie Messungen ergeben haben. Die Aktion wird von der Gebietsverkehrswacht Bad Staffelstein mit ihrem Vorsitzenden Walter Mackert getragen. Die Eltern und die Kinder der ersten Klassen mit ihren Lehrerinnen gestalten die Puppe. Sie zeigt auf der einen Seite einen Buben und auf der andere Seite ein Mädchen. Eingeladen sind alle Vorschulkinder und Schüler des Schulhauses in Unnersdorf mit ihren Eltern und Geschwistern. Neben den Lehrerinnen, dem Schulamt und der Schulleitung werden auch Vertreter der Polizei, Bürgermeister und Stadträte bei der offiziellen Aufstellung dabei sein. red