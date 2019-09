Verkehrspuppe für die Grundschule

Am Freitag, 6. September, wird um 16 Uhr wieder eine große Strohpuppe gegenüber den Grundschule aufgestellt. Es ist heuer die 19. Verkehrspuppe, die die Autofahrer zur Vorsicht mahnt. Sie ist über drei Meter hoch und besteht aus großen Strohballen und zeigt einen Erstklässler bzw. Erstklässlerin mit einer riesigen Schultüte. Messungen haben ergeben, dass in dem Zeitraum, in dem die Puppe steht, an dieser Stelle bis zu 20 Stundenkilometer langsamer gefahren wird. Zur Übergabe um 16 Uhr sind die Bevölkerung und insbesondere alle Schul- und Vorschulkinder aus dem Bereich Uetzing/Frauendorf eingeladen. red