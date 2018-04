Verkehrspolizei verzeichnete fünf tödliche Unfälle und 159 Unfallfluchten

Auf den von der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Schweinfurt-Werneck betreuten Bundesautobahnen A 7, A 70 (hier reicht der Zuständigkeitsbereich vom Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck bis zur Anschlussstelle Eltmann im Landkreis Haßberge) und A 71 ereigneten sich im vergangenen Jahr 1331 (Vorjahr: 1324) Verkehrsunfälle. Bei den 152 (160) Unfällen mit Personenschaden wurden fünf (zwei) Menschen getötet und 217 (246) Personen verletzt, 57 (54) davon schwer. Die häufigsten Unfallursachen waren ungenügender Sicherheitsabstand und überhöhte Geschwindigkeit.

Im Jahr 2017 wurden im Rahmen der mobilen Verkehrsüberwachung 216 Verkehrsteilnehmer angezeigt und dabei 45 Fahrverbote ausgesprochen.

Radargeräte und Lichtschranken waren 5085 Stunden auf und neben den Autobahnen im Einsatz. Nach Auswertung der Aufnahmen wurde gegen 8902 Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Für 431 Raser bedeutete dies auch ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen. 21 969 kamen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Bei Abstandskontrollen auf den Autobahnen wurden 1931 Fahrzeugführer beanstandet. Bei 209 Fahrern war der Abstand so gering, dass ein Fahrverbot ausgesprochen wurde.

Die Zahl der Unfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sank 2017 um 10,1 Prozent auf 159. 59 flüchtige Unfallbeteiligte ermittelten die Beamten der Unfallfluchtfahndung.

Bei der Überwachung des Schwerlastverkehrs wurden im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten 862 Anzeigen mit zum Teil erheblichen Bußgeldern erstellt.

Bei der Überwachung von Gefahrguttransporten wurden in 96 Fällen Anzeigen gegen Fahrer und Firmen erstattet.



Kriminalität

Die Statistik der VPI Schweinfurt-Werneck im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung weist im Jahr 2017 einen leichten Anstieg der Straftaten um 15 Fälle (+2,1 %) auf 731 auf. Die Aufklärungsquote wurde auf 61,1 Prozent (+5,4 %) gesteigert. Im Bereich der Rohheitsdelikte wie Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung, war ein Rückgang um 39,2 Prozent auf 79 Fälle zu verzeichnen.

Erneut zugenommen hat hingegen die Zahl der Tankbetrügereien um 15 auf 312 Delikte. Die Aufklärungsquote stiegt hier auf 28,8 Prozent. Im Bereich der Eigentumsdelikte verzeichnet die Verkehrspolizei einen Rückgang um fast 50 Prozent von 85 auf 44 Diebstähle.

Auch 104 Rauschgiftdelikte verzeichnete die VPI und 131 Fahrzeugführer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. red