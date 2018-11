Verkehrsplan im Ausschuss

Der Kreistagausschuss für Bau und Verkehr trifft sich zur nächsten Sitzung am Dienstag, 4. Dezember. Einziges Thema der öffentlichen Sitzung, die um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt beginnt, ist der Nahverkehrsplan. Nach seiner Vorstellung soll der Beschluss über den Nahverkehrsplan erfolgen und die Beauftragung an den VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg). Eine nichtöffentliche Sitzung folgt. red