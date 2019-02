Verkehrsinsel auf der Staatsstraße

Um den Beitritt zum Zweckverband Informationstechnik Franken, um den Beschluss zur Änderung des Kooperationsvertrages mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe und um die Festlegung der Ausschüttungshöhe der Anton-Karl-Felix-Gebhardt-Stiftung geht es in der nächsten Marktgemeinderatssitzung in Gößweinstein. Weitere Punkte, mit denen sich das Gremium am Dienstag, 19. Februar, beschäftigt, sind die Errichtung einer Querungshilfe und eines Gehsteiges auf der Staatsstraße 2191 beim Autohaus Bayer und die Bestätigung des neu gewählten Kommandanten und seines Stellvertreters der Feuerwehr Unterailsfeld. Die Tagung beginnt um 19 Uhr im "Haus des Gastes". red