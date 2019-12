Verkehrshelfer in Egloffstein

Nachdem der Posten der Verkehrshelfer jahrelang unbesetzt war, helfen seit Herbst wieder ehrenamtliche Helfer den Egloffsteiner Schulkindern dabei, die Ortsdurchfahrtsstraße zwischen 7.45 und 8.15 Uhr sicher zu überqueren.

Johannes Götz von der Polizeiinspektion Ebermannstadt betreut die Verkehrshelfer bei verkehrstechnischen Fragen und übernahm die Einweisung jedes Schulweghelfers. Das ehrenamtliche Team bedankte sich für seine spontane Bereitschaft und die zur Verfügung gestellten Warnwesten und Kelle. Auch Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU) hat sich bei allen Schulweghelfern für ihr freiwilliges Engagement bedankt. Da alle derzeitigen Schulweghelfer berufstätig sind, freuen sie sich über jede weitere Unterstützung: "Mit etwas mehr als 30 Minuten Ihrer Zeit helfen Sie, den Schulweg in Egloffstein ein bisschen sicherer zu machen", appelliert er an die Bürger. In einem afrikanischen Sprichwort heiße es nämlich: "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf." Ansprechpartner hierfür ist die Grundschule Egloffstein, die Gemeindeverwaltung Egloffstein oder jeder Verkehrshelfer vor Ort. red