Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen zum Obermain Marathon

Für den Obermain Marathon am 7. April werden folgende Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen bekanntgegeben: Bahnhofstraße von 8 bis 9.30 Uhr Vollsperrung von der Einmündung Goethestraße bis zur Staatsstraße 2204 (Straße nach Unnersdorf); Bischof-von-Dinkel-Straße, Adam-Riese-Straße, St.-Anna-Straße von 6 bis 10 Uhr: Vollsperrung von der Einmündung Horlachenstraße bis zur Bahnhofstraße; Staatsstraße 2204 nach Unnersdorf: von 8 bis 9.30 Uhr Vollsperrung ab dem Kreisverkehr in der Lichtenfelser Straße in Richtung Unnersdorf, Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Unnersdorf ab der Einmündung Seestraße bis zur Einmündung nach Nedensdorf in der Nähe von Neuhof, gleichzeitig wird die Einmündung in die Ortsdurchfahrt Unnersdorf von Nedensdorf kommend gesperrt; Kreisstraße LIF 2 zwischen Kösten und Kloster Banz: von 8 bis 10 Uhr Einbahnstraße von Kloster Banz in Richtung Lichtenfels bis Weingarten. Die Fahrzeuge aus Richtung Lichtenfels kommend werden über Hausen und Unnersdorf umgeleitet. Gemeindeverbindungsstraße Bad Staffelstein - Schönbrunn - Reundorf und neue Brücke Richtung Grundfeld: von 8.15 bis 10 Uhr Vollsperrung der genannten Straßen bis einschließlich der Einmündung der neuen Brücke bei Grundfeld in die Staatsstraße 2197; Vierzehnheiligen: von 9 Uhr bis 11 Uhr Vollsperrung der Zufahrt aus Richtung Uetzing/Oberlangheim; Unterer Grasiger Weg/Auwaldstraße: von 10 bis 15 Uhr Vollsperrung von der Einmündung der Kreisstraße LIF 20 Unterzettlitz - Wiesen bis zur Einmündung in die Oberauer Straße.

Auf allen weiteren Straßen, die von den Strecken des Marathons, des Halbmarathons und der Nordic-Walking-Läufe betroffen sind, ist die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Diese Strecken werden durch Polizei, Feuerwehr und Posten abgesichert. Der Verkehr wird hier immer nur kurzfristig von den Sicherungskräften angehalten.

Die Veranstalter bitten alle Fahrzeugführer um äußerste Vorsicht bei einer Begegnung mit den Sportlern. red