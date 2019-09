Zu Verkehrsbeschränkungen kommt es am Sonntag, 29. September, beim Herbstmarkt in Bad Brückenau. Von 8 bis etwa 18 Uhr werden die Altstadt von der Fuldaer Straße kommend ab Anwesen Altstadt 9 bis zum Anwesen Sinntor 5 und die gesamte Ludwigstraße gesperrt. Bewohner im Bereich Sinntor können an diesem Tag nicht auf den Bewohner-Parkplätzen parken. Die Zufahrt zur Müllersgasse ist frei, heißt es in einer Pressemitteilung. sek