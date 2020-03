Verkehrsbelastung bewegt Rentweinsdorfer

Gestärkt in den Endspurt des Wahlkampfes: Mit einem Weißwurst-Frühschoppen auf der Terrasse der Dorfgaststätte "Am Schloss" bogen die Freien Wähler/Unabhängige Bürger auf die Zielgerade zur Kommunalwahl am 15. März ein. Ausschank und Essensausgabe übernahmen die zwölf Kandidaten, die das Gespräch mit den Besuchern, auch solchen von anderen Listen, suchten.

Ein beherrschendes Thema war die Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt. "In Reckendorf, in Baunach, überall gibt es eine Fußgängerampel, nur in Rentweinsdorf geht das nicht", schimpfte ein Verkehrshelfer mit Blick auf die vielen Schulkinder, die täglich die Bundesstraße queren müssen. Während die Zahl der Helfer rapide zurückging, nehme die der "Kundschaft" stetig zu. Der Grund: Im Neubaugebiet am nordwestlichen Ortsende siedeln sich immer mehr junge Familien mit Kindern an. Der Schulweg ihrer Sprösslinge führt aber über die Bundesstraße, die sie auch queren müssen, wenn sie zum Fußballtraining wollen. Oskar Ebert empfahl als Vertreter der Kreisvorstandschaft, "am Ball zu bleiben" und nötigenfalls alle 14 Tage einen neuen Antrag auf eine Fußgängerampel bei einer der zuständigen Stellen einzureichen. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man so etwas bewirkt", schmunzelte der einstige Bürgermeister von Rauhenebrach schlitzohrig.

Einer dieser jungen Häuslebauer lenkte die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema. Tags zuvor hatte er seine Baugrube ausheben lassen. Trotz der ergiebigen Regenfälle der letzten Tage war schon knapp unter der Grasnarbe das Erdreich "brottrocken", wie er berichtete. Was einen Gesprächspartner zur Bemerkung veranlasste, dass "der Klimawandel bei uns angekommen ist".

Des Weiteren beobachtet ein Treinfelder seit längerer Zeit "Kapitäne der Landstraße", die die Mautsäule an der B 279 am nördlichen Ortsausgang von Rentweinsdorf mit ihren Brummis "umschiffen". Sie wählten die Parallelstrecke zwischen Treinfeld und Hetschingsmühle, wobei sogar das Siedlungsgebiet von Treinfeld durchfahren und Tonnagebeschränkungen von Brücken außer Acht gelassen werden, da die Enge des Treinfelder Torbogenhauses eine andere Alternative nicht zulässt. "Die sparen so 89 Euro."

In diesem Zusammenhang schaut man sorgenvoll auf die angekündigte Totalsperrung der B 279 im Frühsommer, wenn zwischen Planplatz und Heubacher Kreuz eine neue Fahrbahndecke aufgebracht wird. "Nördlich von Reckendorf hat das doch auch mit einer einspurigen Sperrung funktioniert?", wunderte sich ein Bamberg-Pendler.

Einig waren sich alle Diskussionsteilnehmer, dass die Bundesstraßensperrung das Verkehrsaufkommen auf der Ortsverbindung von Treinfeld über Lind nach Ebern sprunghaft nach oben steigen lassen wird. "Ortskundige nehmen diesen Weg, auch wenn die Straße dafür gar nicht ausgelegt ist." An eine überregionale Verkehrslenkung und Umleitung des Schwerverkehrs glaubt keiner. RK