Verkehrsbehinderungen wegen Triathlon

Der Höchstader Triathlon veranstaltet am Sonntag, 8. September, den 8. Medwork-Triathlon. Für den Traithlon sind für den Verkehr. ab 7 Uhr bis 16 Uhr folgende Straßen komplett gesperrt: Kieferndorfer Weg Richtung Etzelskirchener Straße (nach Einmündung im Lekkerland), am Sportpark, Etzelskirchener Straße, An der Birkach, (ab Hausnummer 2 bis 7), Franz-Liszt-Straße, Tilman-Riemenschneider-Straße (ab Hausnummer 41 bis Kreuzung Veit-Stoß-Straße), Peter-Vischer-Straße (ab Hausnummer 14 bis 34), Richard-Strauß-Straße (ab Hausnummer 31a bis 56), Straße zwischen Medbach und Saltendorf. Auf der Radstrecke über Aisch bis Zentbechhofen kann es bis circa 15 Uhr ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Freibad Höchstadt ist am Samstag, 8. September, geschlossen. red