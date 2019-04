Verkehrsbehinderungen im Kanonenweg

Wegen der Verlegung von Gas- und Wasserleitungen in der Melanchthonstraße ist eine Querung des Kanonenwegs notwendig. In Rücksichtnahme auf den Straßenverkehr wird diese in den Nachtstunden vom 4. auf den 5. April durchgeführt, teilen die SÜC mit und bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis, dass es in dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Eine Einstellung der Gas- und Wasserversorgung ist nicht vorgesehen. red