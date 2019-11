Verkehrsbehinderung in der Rodezstraße

Wegen der Neuverlegung eines Gasanschlusses kommt es in der Rodezstraße ab Montag, 2. Dezember, bis voraussichtlich 20. Dezember zu Verkehrsbehinderungen. Während der ersten Bauphase ist die Fahrbahn dort lediglich verengt. In der zweiten Bauphase ist die Durchfahrt in die Rodezstraße vom Berliner Ring kommend nicht mehr möglich. Eine Umleitung über Berliner Ring, Memmelsdorfer Straße und Kirschäckerstraße wird hierfür ausgeschildert. red