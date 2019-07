Verkehrsbehinderung beim Schüler-Triathlon

Von der Ritter-von-Spix-Mittelschule Höchstadt wird am Dienstag, 16. Juli, von 7.30 bis 13 Uhr der Schüler-Triathlon durchgeführt. Die Streckenführung ist in Höchstadt im Bereich der Straßen Kieferndorfer Weg (ab der Einmündung Im Lekkerland) bis zur Einmündung in die Ortsverbindungsstraße nach Etzelskirchen und weiter bis zum Kreisverkehr an der Medbacher Mühle geplant. Die Zufahrt nach Medbach über die Große Bauerngasse ist möglich. Die Clara-Schumann-Straße kann in dieser Zeit nur über die Franz-Liszt-Straße befahren werden. Während der Veranstaltung kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden darum gebeten, dieses Gebiet soweit wie möglich zu meiden. Das Sportbecken des Freibades ist an diesem Tag bis 12 Uhr für die Veranstaltung geschlossen. red