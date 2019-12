Verkehr zum Heiligen Frühschoppen

Wegen des "Heiligen Frühschoppens" wird die Obere Stadt ab dem Kreuzungsbereich Marktplatz/Spitalgasse/Obere Stadt bis zur Einmündung in das Obere Stadtgässchen am Dienstag, 24. Dezember, von 9 bis 14 Uhr komplett gesperrt. Die Zufahrt in das Obere Stadtgässchen ist aus Richtung Kirchwehr gewährleistet. Die Umleitung erfolgt über den Schießgraben. Dort gilt von 9 bis 14 Uhr beidseitig absolutes Halteverbot. Der Oberhacken kann über das Obere Stadtgässchen angefahren werden. Die Zufahrt zum Rentamtsgässchen ist nur für Rettungsfahrzeuge möglich. Die Straße zwischen Marktplatz und Vereinshaus ist in beide Richtungen befahrbar.

Der Außenausschank der Gaststätten muss um 13 Uhr eingestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Aufräumarbeiten, die bis 14 Uhr abgeschlossen sein müssen. red