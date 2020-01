Verkehr wird behindert

Aufgrund einer Traktoren-Demo ist am Freitagnachmittag, 17. Januar, in und um Fulda mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Versammlung unter dem Motto "Rettet die Landwirtschaft" wurde von Landwirten aus der Region bei der Stadt Fulda angemeldet. Die Anmelder vom Bündnis "Land schafft Verbindung" rechnen mit der Teilnahme von 150 bis 200 Schleppern, schreiben Stadt und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Auftaktkundgebung

Die Versammlung beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Messegeländes auf der Fulda-Galerie.

Anschließend ist ein Demonstrationszug geplant. Vorgesehen ist, dass der Streckenabschnitt von der Von-Schildeck-Straße über die Innenstadt zur Bardostraße als Rundkurs mehrmals befahren wird, bevor sich der Demonstrationszug wieder über die Sickelser Straße zur Messe-Galerie bewegen wird. Dort ist eine Abschlusskundgebung vorgesehen, die gegen 18 Uhr beendet sein wird.

Verspätungen

Während des gesamten Nachmittags und besonders im freitäglichen Feierabendverkehr muss auf der genannten Route mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt empfehlen Autofahrern, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Der Busverkehr soll trotz der zu erwartenden Behinderungen aufrechterhalten werden. Mit Verspätungen im ÖPNV muss jedoch gerechnet werden. red