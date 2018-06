Verkehr und Tourismus sind Themen

Im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Kulmbach findet am Donnerstag, 28. Juni, um 14 Uhr eine Sitzung des Wirtschafts- und Kulturausschusses statt. Themen sind der Nahverkehrsplan Kulmbach 2018; die Anbindung Nordost-Oberfranken an die Europäische Metropolregion Nürnberg zur Integration in den Verkehrsverbund; die Einführung des Fifty-Fifty-Taxi-Projektes; ein Landkreiszuschuss zum Kooperationsprojekt "Erschließung der Markgrafenkirchen in Oberfranken" und ein Landkreiszuschuss zur Unterstützung des 2. Spezialitäten-Wettbewerbs und der Neuauflage der Kulinarischen Landkarte der Regionalkampagne "Original Regional".Die Neuerungen auf dem Tourismusportal Kulmbacher Land und die Vorstellung der Neuauflage der Bikertourenkarte "Meine Tour ist Deine Tour" sowie die Präsentation der Biker-freundlichen Einkehrmöglichkeiten sind weitere Themen der Ausschuss-Sitzung. red