Verkehr und Hunde beeinträchtigen die Jagd

Janina Reuter-Schad Neben den Neuwahlen und der Beratung über die Verwendung des Jagdschillings standen zwei Ehrungen auf der Agenda bei der Versammlung der Jagdgenossenschaft Fierst-Lützelebern. Außerdem waren die Verschmutzung der Flur durch Hundekot und das hohe Verkehrsaufkommen am Bretzenstein Themen.

Zum letzten Mal verlas Erwin Giebfried am Samstagabend den Kassenbericht der Jagdgenossenschaft Fierst-Lützelebern, woraufhin ihm die Kassenprüfer wiederum einwandfreie Kassenführung bestätigten. Seit 40 Jahren hatte Erwin Giebfried dieses Amt inne. Jetzt gab der 79-Jährige dieses Amt ab. Er stand zur Wahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Helmut Reuter, nahm das Ausscheiden von Erwin Giebfried zum Anlass, dessen Arbeit zu würdigen und ihn zu ehren. "Es ist heutzutage nicht mehr gang und gebe, dass jemand 40 Jahre lange ein solches Amt gewissenhaft ausführt, vor allem nicht in der heutigen schnelllebigen Zeit", sagte er.

Eine weitere Ehrung

Ebenfalls seit 40 Jahren mit der Fierster Jagd verbunden ist Wolfgang Lappe. Schon 1979 war er als "Lehrling" und Mitbegeher dabei, bis er die Jagd zusammen mit Matthias Schad pachtete. "Wolfgang ist täglich in unserer Flur unterwegs und schaut sich um. Es ist sein Hobby, das aber auch mit viel Arbeit verbunden ist und dem hohe Anerkennung zukommt", lobte der Vorsitzende Helmut Reuter.

Bei den Neuwahlen wurde die Spitze der Jagdgenossenschaft im Amt bestätigt. Helmut Reuter und Alfred Dorsch wurden als Erster und Zweiter Vorsitzender wiedergewählt. Nachfolger des ausscheidenden Kassiers Erwin Giebfried ist Klaus Schad. Der Schriftführer bleibt Matthias Schad. Die Beisitzer Hermann Drummer und Klaus Schad werden abgelöst durch Thomas Mahr und Wilfried Elflein.

Für den Wegebau

Finanziell steht die Jagdgenossenschaft Fierst-Lützelebern gut da. Die rund 20 Anwesenden einigten sich darauf, wie schon in den Vorjahren den Jagdschilling für den Wegebau innerhalb der Wälder sowie gegebenenfalls für Reparaturen am inzwischen zwölf Jahre alten Holzspalter zu verwenden.

Auf der Agenda stand der Bericht von Wolfgang Lappe, der gemeinsam mit Matthias Schad die Fierster Jagd gepachtet hat. Wie er ausführte, war 2018 ein eher schlechtes Jagdjahr, was durch die Unruhe im Revier zustande komme, die zum Teil durch die zwei gesperrten Straßen "Hambach" und "Landsbach" im vergangenen Jahr entstanden sei. Die ortskundige Bevölkerung habe, um die deutlich weiteren Umleitungsstrecken zu vermeiden, offenbar eine Abkürzung über den Bretzenstein genommen, wo auch die beiden Windräder stehen. Das erhöhte Verkehrsaufkommen dort habe sich einschneidend auf die Jagd ausgewirkt.

Ein anderes gravierendes Problem am Bretzenstein sei es, dass immer mehr Hundebesitzer dort mit ihren Hunden spazieren gehen. Zum einen parkten sie oft in Einfahrten zu Flurwegen oder am Wegrand, so dass Waldbesitzer und Landwirte mit ihren Maschinen kaum noch durchkommen. Zum anderen lasse eine Vielzahl der Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einfach liegen. "Der Hundekot überall dort ist schon eine richtige Plage, vor allem beim Rundweg bei den Windrädern. Alle 30 bis 50 Meter liegt ein Haufen. Richtige Massen an Hundebesitzern sind dort beispielsweise Sonntagfrüh zu beobachten und nur die wenigsten sammeln den Hundekot auch auf", bedauerte Lappe.