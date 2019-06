Verkehr muss dem Zollhausfest weichen

Das Zollhausfest am gleichnamigen Platz an der Erlanger Luitpoldstraße, das von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, stattfindet, macht eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen beziehungsweise Sperrungen erforderlich. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, ist während des Festes die Werner-von-Siemens-Straße zwischen Henke- und Geb-bertstraße zum Teil gesperrt. Die Bismarck- und die Luitpoldstraße können zwischen dem Lorlebergplatz sowie der Gebbertstraße ebenfalls nicht befahren werden. Außerdem gibt es mehrere Halteverbote in dem Bereich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.erlangen.de/verkehr. red