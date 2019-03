Verkehr auf der B 4 wird gezählt

Die Verkehrsströme auf der Bundesstraße 4 sollen demnächst gemessen werden, an Werktagen und an einem Wochenende. Das Staatliche Bauamt Bamberg führt zwischen dem 14. März und dem 18. März ganztägige Verkehrserhebungen an insgesamt sieben Knotenpunkten in Coburg im Bereich der Bundesstraße 4 durch, und zwar an folgenden Stellen: Rodacher Straße, Callenberger Straße, Geleitstraße, Lossaustraße und am Kanonenweg. Diese Zählungen dienen als Grundlage für ein Verkehrsgutachten für die im Jahr 2020 geplanten Brückensanierungsarbeiten im Bereich der B 4-Anschlussstelle "Gaudlitz" (Anschlussstelle St 2202) in Coburg.

Die Verkehrszählungen haben keine Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen, die Erfassungsgeräte sind allerdings im Straßenbild erkennbar, teilt Uwe Zeuschel, Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamts Bamberg, mit. red