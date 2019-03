Verkaufsoffener Sonntag: Mit Sonderangeboten den Launen des Wetters getrotzt

Dagmar Besand Sturmböen, Regen, dazwischen immer mal ein wenig Sonnenschein - der verkaufsoffene Sonntag gestern verlangte nach wetterfester Kundschaft. Die gibt es in Kulmbach, und so konnten sich die Händler allen Widrigkeiten zum Trotz über kauffreudige Besucher freuen. Am späteren Nachmittag konnte diese dann sogar ohne Regenschirm durch die Stadt spazieren.

Darüber freuten sich vor allem die Händler des Frühjahrsmarkts. In den Geschäften in der Langgasse und im Einkaufszentrum Fritz nutzten viele Kunden die Gelegenheit, in Ruhe ein wenig zu stöbern und von den speziellen Angeboten zu profitieren. Viele Händler lockten anlässlich des Aktionstags mit Sonderrabatten.